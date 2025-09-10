МВС Польщі: Рада міністрів схвалила законопроєкт щодо підтримки громадян України

Рада міністрів Польщі 9 вересня схвалила законопроєкт про підтримку громадян України.
Як пише РАР, про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, передає Укрінформ.
На пресконференції після засідання уряду Кєрвінський зазначив, що закон, прийнятий Радою міністрів, є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українських біженців, які перебувають у Польщі.
«У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності», – заявив міністр.
Він зазначив, що закон регулює питання щодо виплат: 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки». Так, отримання виплат залежатиме від професійної активності людини на території Польщі. Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю — за умови надання відповідної довідки з польських установ.
«Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері», – сказав Кєрвінський.
