Google визнала, що відкритий інтернет стрімко занепадає

Протягом місяців Google публічно стверджував, що інтернет «процвітає» і його пошукова система ефективно перенаправляє трафік. Однак у нещодавньому судовому документі компанія визнала, що «відкритий інтернет вже стрімко занепадає». Ця заява була зроблена в рамках судового розгляду, що визначає долю монополії Google в бізнесі рекламних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

У своїй заяві Google стверджує, що пропозиція Міністерства юстиції США розділити її рекламний бізнес є недоцільною, оскільки це лише «прискорить» занепад відкритого вебу, «завдаючи шкоди видавцям, які наразі покладаються на доходи від медійної реклами».

За словами Google, світ реклами змінюється під впливом штучного інтелекту, а також через зростання популярності нових форматів, таких як Connected TV та роздрібні медіа. Компанія вважає, що ринкові сили вже трансформують галузь, тому судові втручання є зайвими.

Визнання Google різко контрастує з її попередньою публічною позицією щодо стану інтернету. Багато цифрових видавців та власників незалежних сайтів уже повідомляли про зниження трафіку після змін в алгоритмах пошуку Google та зростання популярності чат-ботів зі штучним інтелектом. Заява компанії в суді, на думку експертів, відображає реальність, яку переживає індустрія.

У відповідь на публікації, речниця Google Джекі Берте заявила, що фраза була вирвана з контексту юридичної документації. Вона пояснила, що мова йшла про «медійну рекламу у відкритому вебпросторі», а не про інтернет загалом. За її словами, інвестиції у нові формати зростають за рахунок традиційної медійної реклами у відкритому вебі.