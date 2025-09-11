Войти

Вloomberg: Постачання російської сирої нафти досягли тримісячного максимуму

98

Постачання російської сирої нафти досягли тримісячного максимуму. Це сталося завдяки збільшенню експорту з порту Новоросійськ на тлі посилення атак українських дронів. Пошкодження нафтопереробних заводів (НПЗ) у росії призвело до того, що значна частина сирої нафти, яка раніше йшла на переробку, тепер доступна для експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За чотиритижневий період до 7 вересня морський експорт нафти становив у середньому 3,34 млн барелів на день. Це на 4% більше, ніж за попередній період.

росія, ймовірно, перенаправила частину своєї сирої нафти до Новоросійська та до балтійського порту Приморськ, щоб пом'якшити перебої в експорті після того, як ЗСУ пошкодили дронами трубопровідну інфраструктуру та заводи, пов'язані з нафтовим терміналом Усть-Луга наприкінці серпня.

Постачання з Новоросійська зросли до 855 тис. барелів на день, що є найвищим показником з початку 2022 року.

Зростання експорту відбувається на тлі обговорення нових санкцій проти рф. Зокрема, йдеться про можливість запровадження тарифів проти Індії та Китаю, які є основними покупцями російської нафти.

Постійні удари українських безпілотників по НПЗ значно знизили їхні потужності. Пропускна здатність нафтопереробних заводів у серпні впала до найнижчого рівня з травня 2022 року, що і звільнило додаткові обсяги нафти для експорту. російська влада розглядає можливість продовження заборони на експорт бензину, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку.

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, за минулий тиждень 36 танкерів завантажили 27,33 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс з переглянутих 25,92 мільйона барелів на 34 суднах попереднього тижня.

Експорт зріс тільки з Новоросійська. З Приморська він залишався стабільним на рівні близько 1,15 мільйона барелів на день з завантаженням на 11 танкерів. Тим часом потоки з терміналу Усть-Луга відновилися до 626 тис. барелів на день.

Валова вартість експорту москви зросла приблизно на 59 мільйонів доларів, або на 4%, до приблизно 1,56 мільярда доларів за тиждень.

нафта, Вloomberg
