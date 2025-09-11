Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ЄС готує пакет санкцій проти понад 2,5 тисячі осіб і компаній, - ЗМІ

105

Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Ця перемога Європейського суду може бути значною, оскільки ЄС у п’ятницю сподівається поширити свої санкції на 2600 російських осіб і компаній", — написав він у X.

Журналіст додав, що Угорщина і Словаччина намагаються домогтися, аби Європейський Союз зняв санкції з російських олігархів Михайла Фрідмана і Алішера Усманова.

санкції, Йозвяк
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 сентября 2025
Среда, 10 сентября 2025
Вторник, 9 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023