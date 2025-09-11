ЄС готує пакет санкцій проти понад 2,5 тисячі осіб і компаній, - ЗМІ

Європейський союз планує розширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Ця перемога Європейського суду може бути значною, оскільки ЄС у п’ятницю сподівається поширити свої санкції на 2600 російських осіб і компаній", — написав він у X.

Журналіст додав, що Угорщина і Словаччина намагаються домогтися, аби Європейський Союз зняв санкції з російських олігархів Михайла Фрідмана і Алішера Усманова.