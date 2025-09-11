Венс: Трамп не бачить причин для економічної ізоляції росії

Президент США Дональд Трамп не бачить причин для економічної ізоляції росії, окрім як для продовження війни, і готовий до вигідних угод із москвою.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Президент дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - зазначив він.
За його словами, Трамп готовий розглядати економічні домовленості з рф у сфері нафти, газу та мінералів. Венс наголосив, що ймовірне мирне врегулювання дозволить Вашингтону розвивати відносини як з Києвом, так і з москвою.
"Відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини…це може стати найкращою гарантією довготривалого миру у Східній Європі", - сказав він.
Американський віцепрезидент додав, що створення економічної співпраці між США, Україною та росією може підготувати ґрунт для "довгострокового та міцного миру".
