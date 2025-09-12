Свириденко: Україна готова до опалювального сезону 2025/26 на понад 80%

Наразі в Україні стан готовності нашї інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах становить понад 80%.
Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко після засідання антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до опалювального сезону 2025/26.
«Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону. Основні задачі — безпека енергообʼєктів, швидке відновлення потужностей, як планове, так і після обстрілів, підготовка запасів пального, ремонт газотранспортної системи, вирішення питання боргів за енергоресурси, посилення самодостатності наших громад», - заявила Свириденко.
Прем’єр-міністерка нагадала, що відповідно до рішення уряду 10 вересня дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури.
«Закликаю користуватися цим ресурсом. Окремо пропрацьовуємо захист енергообʼєктів системами ППО та РЕБ спільно з Генштабом», - сказала Свириденко.
