Лагард: ЄЦБ завжди готовий скорегувати грошово-кредитну політику за необхідності

99

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився, й інфляція у валютному блоці тепер перебуває на бажаному рівні, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання в четвер.

При цьому Лагард знову наголосила, що регулятор не дотримується заздалегідь визначеної траєкторії зміни відсоткових ставок і завжди готовий скорегувати грошово-кредитну політику за необхідності.

На вересневому засіданні керівництво ЄЦБ ухвалило очікуване й одностайне рішення зберегти ключові відсоткові ставки на незмінному рівні. Так, ставка за депозитами в єврозоні становить 2% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка за маржинальними кредитами - 2,4%.

Після слів Лагард про завершення дезінфляційного процесу ринок різко знизив оцінку ймовірності нового зниження ставок найближчим часом. Тепер шанси на нове пом'якшення ГКП до середини наступного року оцінюються менше ніж у 50%, хоча до оголошення підсумків засідання й початку пресконференції оцінка перевищувала 60%.

Тим часом сама Лагард зазначила, що її слова інтерпретують як "яструбині", що неправильно.

"Я не "яструб" і не "голуб", я "сова", яка хоче бачити все, що відбувається, і ухвалювати рішення", - сказала вона.

