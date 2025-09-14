Грем та Фіцпатрік представили нову стратегію, яка має пришвидшити ухвалення суворих санкцій проти росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та його однопартієць конгресмен Браян Фіцпатрік представили нову стратегію, яка має на меті пришвидшити ухвалення суворих санкцій проти росії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Законодавці у спільній заяві закликали колег долучити санкційний законопроєкт до резолюції про тимчасове фінансування федерального уряду.
«Це більше, ніж питання політики – це випробування рішучості, – підкреслили Грем і Фіцпатрік. – Вільний світ має діяти, а Америка повинна вести».
Вони послалися на заяву Дональда Трампа, зроблену в суботу, про намір запровадити «серйозні санкції проти Росії», якщо країни НАТО припинять купувати в неї нафту та запровадять тарифи проти Китаю. Республіканці охарактеризували це як «спільні дії з Європою».
Наступного тижня, за їхніми словами, вони планують закликати колег «з обох боків приєднатися у просуванні цього законопроєкту та стати на бік свободи проти тиранії».
Включення санкційного пакета до бюджетної резолюції розглядається як єдиний реальний шлях його ухвалення, оскільки спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті Джон Тун не були готові винести документ на окреме голосування без прямої згоди президента.
Грем, який став ініціатором цієї стратегії, вже кілька місяців домагається підтримки законопроєкту, що передбачає вторинні санкції проти країн, зокрема Індії та Китаю, які допомагають підтримувати воєнну економіку Росії.
Законопроєкт Грема вже має 85 співавторів від обох партій, однак кілька місяців він залишався без руху через вичікувальну позицію Трампа.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023