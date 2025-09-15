Reuters: Трамп фактично відмовився публічно закликати москву до відповіді за інцидент з дронами у Польщі

Реакція президента США Дональда Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі викликала занепокоєння в країнах Європи.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на коментарі анонімних європейських дипломатів.
Американський лідер фактично відмовився публічно закликати москву до відповіді за інцидент. США також ніяким чином не запобігли цій атаці. Тому багато членів НАТО ставлять під сумнів готовність Трампа захищати їх у разі реального нападу росії.
Публічний коментар Трампа був сприйнятий як ще один приклад його підходу "Америка понад усе", який закликає європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку і взяти на себе витрати на допомогу Україні в її захисті від росії.
Білий дім не відповів прямо на запитання про реакцію Трампа, проте представник Білого дому на умовах анонімності зробив традиційну для американського уряду заяву: президент "хоче, щоб ця війна, яка була викликана некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якомога швидше".
Посадовець додав, що росія і Україна мусять зупинити конфлікт, а Європа - "зробити свій внесок, чинячи економічний тиск на країни, які фінансують війну".
