Качка: Україна досягла домовленості про унікальну процедуру євроінтеграції

Україна досягла домовленості про унікальну процедуру євроінтеграції, яка дозволяє й надалі вести роботу за переговорними кластерами, не очікуючи формального їх відкриття, бо блокування з боку Угорщини було очікуваним, повідомив віцепрем’єр – торговий представник України Тарас Качка журналістам.
"Традиційна політика ЄС полягає в тому, що поки ти її (країну-члена ЄС) не вмовиш, ти заблокований. Можеш бути заблокований 2 тижні, а можеш бути заблокований 10 років. Але в нас унікальна ситуація на сьогоднішній день: і держави-члени, і Єврокомісія, і Рада ЄС говорять, що в випадку з Україною не має бути зупинки в цих визначеннях бенчмарків", – наголосив Качка.
За його словами, це не просто політична підтримка України, а це буде мати практичний ефект, тому що якщо Україні не вдасться умовити Угорщину, то робота над впровадженням усіх кластерів продовжиться, й вони просто чекатимуть моменту для формального відкриття.
