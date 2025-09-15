Железняк: В найближчий час на засіданні уряду буде схвалено проєкт Держбюджету-2026

Кабмін найближчим часом погодить проєкт бюджету і передасть його до парламенту.

В проєкті державного бюджету країни на 2026 рік є "гарна новина". Про це у Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

"В найближчий час на засіданні уряду буде схвалено проєкт Держбюджету на 2026. Завтра також буде внесено у парламент. Там нічого цікавого, окрім дірки по фінансуванню в десяток мільярдів доларів, яку ми сподіваємось перекрити європейською допомогою", - написав він.

За словами парламентаря, в цілому все "плюс-мінус як було минулого року… без обіцяних скорочень та оптимізацій, з нереалістичним бюджетом на війну".

"Гарна новина: до проєкту бюджету не буде подаватися змін до Податкового кодексу. Тобто не буде підняття податків під бюджет", - пояснив Железняк.

Водночас є і "погана новина", яка полягає в тому, що "там будуть зміни у Бюджетний кодекс паралельно пропонуватися, тож варто багатьом звернути увагу". "Особливо місцевому самоврядуванню", - додав депутат.