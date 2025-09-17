Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо тимчасового захисту українців

Рада Європейського Союзу ухвалила рекомендації щодо поступового завершення тимчасового захисту для українських переселенців з подальшим поверненням та реінтеграцією в Україну або переходом на інші законні статуси.

Відповідне рішення ухвалено у Брюсселі 16 вересня, повідомляє Рада ЄС.

Як зазначається у заяві, Рада ЄС узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли будуть належні умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто на них має право.

За допомогою цієї рекомендації Європейський Союз готується до координації дій на випадок, коли в Україні створяться умови, що дозволять здійснити поетапне скасування статусу тимчасового захисту.

Рекомендація передбачає заходи з інформування переміщених осіб і механізми координації, моніторингу, обміну даними між державами-членами ЄС і Україною.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад заявив, що обстріли росії по Україні тривають, а підтримка Європейського Союзу залишається непохитною. Проте важливо підготуватися до повернення додому українців, які допоможуть у відбудові, вважає він.

За його словами, скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відбуватиметься поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади.

Згідно з рекомендацією, держави-члени закликають надавати переміщеним українцям національні дозволи на проживання на підставі працевлаштування, навчання, освіти чи сімейних обставин, якщо вони відповідають встановленим критеріям.

Людям із тимчасовим захистом слід надати можливість подавати заявки на отримання статусів за законодавством ЄС, наприклад, для висококваліфікованої роботи. У раді пояснюють, що неможливо одночасно мати статус за законодавством ЄС і користуватися тимчасовим захистом.

Країни ЄС повинні створити обмежені за часом програми добровільного повернення, узгодивши їхні умови з українською владою та іншими державами-членами, а права тимчасового захисту поширити на осіб, які беруть участь у таких програмах.

ЄС рекомендує країнам-членам інформувати українських переселенців про можливості отримати інший правовий статус, вплив цього на їхні права та пільги, а також про програми підтримки повернення на батьківщину.

Керівна рекомендація для країн Європейського Союзу набуде чинності після її ухвалення.