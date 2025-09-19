Трамп: путін підвів мене у питанні завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером заявив, що правитель росії владімір путін "підвів його" у питанні завершення війни в Україні.

Його слова наводять CBS та CNN, пише "Європейська правда".

Трамп висловив розчарування тим, що російсько-українська війна досі триває, та вкотре повторив, як він "успішно завершив сім війн" з часу вступу на посаду.

"Одна, яку я вважав найпростішим завданням через мої відносини з президентом путіним, але він мене підвів – справді, він мене підвів – це мала бути війна росії і України… Але побачимо, як це повернеться", – сказав президент США.

Він додав, що питання російсько-української війни "буде вирішете, але коли це війна, то ніколи не знаєш наперед".

"Справи можуть піти зовсім не так, як передбачаєш. Ви можете думати, що буде легко, чи що буде важко, а стається рівно протилежне", – сказав Трамп.