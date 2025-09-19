Трамп: путін підвів мене у питанні завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером заявив, що правитель росії владімір путін "підвів його" у питанні завершення війни в Україні.
Його слова наводять CBS та CNN, пише "Європейська правда".
Трамп висловив розчарування тим, що російсько-українська війна досі триває, та вкотре повторив, як він "успішно завершив сім війн" з часу вступу на посаду.
"Одна, яку я вважав найпростішим завданням через мої відносини з президентом путіним, але він мене підвів – справді, він мене підвів – це мала бути війна росії і України… Але побачимо, як це повернеться", – сказав президент США.
Він додав, що питання російсько-української війни "буде вирішете, але коли це війна, то ніколи не знаєш наперед".
"Справи можуть піти зовсім не так, як передбачаєш. Ви можете думати, що буде легко, чи що буде важко, а стається рівно протилежне", – сказав Трамп.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023