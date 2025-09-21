СЗРУ: кремль вимушений закривати дефіцит бюджету за рахунок фонду добробуту та нових податків для населення

Нафтогазові доходи рф стрімко падають. кремль вимушений закривати дефіцит бюджету за рахунок фонду добробуту та нових податків для населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Частка нафтогазових надходжень у держбюджеті рф стрімко знижується. З майже 50 % раніше до прогнозованих 20-22 % у 2026 році. міністр фінансів рф антон сілуанов визнає втрату ключового джерела надходжень, що створює серйозну бюджетну проблему.
Щоб покрити дефіцит, кремль розглядає три варіанти:
Всі три шляхи обіцяють істотні труднощі для економіки та населення.
Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН констатують, що "вичерпано чинники економічного зростання, які діяли раніше".
Споживання домашніх господарств у першому півріччі 2025 року впало до 2,7 %, що стало найгіршим показником за роки повномасштабної війни проти України. У 2023 році воно складало 7,4 %, а 2024-го - 5,4 %.
