Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю: Макрон прокоментував вимоги Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон захистив політику Європейського Союзу щодо Китаю, коментуючи вимоги Дональда Трампа запровадити тарифи проти КНР.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News.

На питання про те, чи буде ЄС збільшувати тиск на Китай у контексті повномасштабного російського вторгнення проти України, Макрон сказав, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".

За його словами, Євросоюз у відносинах з КНР дотримується стратегії зменшення ризику (de-risking), а не відмежування (decoupling).

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", – пояснив він.

"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", – додав Макрон.