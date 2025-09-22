Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю: Макрон прокоментував вимоги Трампа

148

Президент Франції Емманюель Макрон захистив політику Європейського Союзу щодо Китаю, коментуючи вимоги Дональда Трампа запровадити тарифи проти КНР.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News.

На питання про те, чи буде ЄС збільшувати тиск на Китай у контексті повномасштабного російського вторгнення проти України, Макрон сказав, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".

За його словами, Євросоюз у відносинах з КНР дотримується стратегії зменшення ризику (de-risking), а не відмежування (decoupling).

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", – пояснив він.

"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", – додав Макрон.

Китай, Макрон, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 сентября 2025
Воскресенье, 21 сентября 2025
Суббота, 20 сентября 2025
Пятница, 19 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023