Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю: Макрон прокоментував вимоги Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон захистив політику Європейського Союзу щодо Китаю, коментуючи вимоги Дональда Трампа запровадити тарифи проти КНР.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News.
На питання про те, чи буде ЄС збільшувати тиск на Китай у контексті повномасштабного російського вторгнення проти України, Макрон сказав, що "ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю".
За його словами, Євросоюз у відносинах з КНР дотримується стратегії зменшення ризику (de-risking), а не відмежування (decoupling).
"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск", – пояснив він.
"Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з росією", – додав Макрон.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023