Експерт: Засоби ППО НАТО не є достатньо ефективними проти масованих російських атак

Засоби протиповітряної оборони НАТО не є достатньо ефективними проти масованих російських атак, а ринок зброї в Європі відстає на кілька десятиліть. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Він наголосив, що російські атаки дронами по Польщі обійшлися москві значно дешевше, ніж НАТО, яке застосувало дорогі ракети для їхнього перехоплення. За його словами, збиття одного російського "Шахеда" може коштувати мільйони доларів, залежно від типу ракети.

Храпчинський зазначив, що проблема полягає не лише у співвідношенні вартості, а й у стратегічних підходах до протиповітряної оборони. Європа, за його словами, має системні труднощі з ППО: оборонна система фрагментована й не готова до масштабної війни.

Він пояснив, що НАТО використовує системний підхід: загроза аналізується, і залежно від рівня ризику ухвалюється рішення про супровід чи знищення цілі. Перехоплення дронів у Польщі, на його думку, було неминучим, оскільки вони могли вразити стратегічні об’єкти.

Водночас експерт підкреслив, що нинішня модель ППО Європи потребує змін, адже під час масованих атак вона стає малоефективною.

"Якщо це 19 чи 20 дронів – підхід буде ефективним. Але якщо це 800 дронів, як летить по території України, це вже неефективний спосіб захисту повітряного простору", – зазначив він.

За словами Храпчинського, європейський ринок озброєнь залишається роздробленим і не готовим до масштабної війни.

"В Європі немає літаків п'ятого покоління. В Європі немає власних систем, які можуть протидіяти балістиці. Це все – системи, що надаються Сполученими Штатами", – наголосив він.

На його думку, Європа має діяти швидше: інвестувати у власні розробки та активніше співпрацювати з Україною. Він переконаний, що саме український досвід може стати основою для нових стандартів ППО на континенті.

"Якщо Європа допоможе Україні знищувати будь-яку повітряну ціль у своєму повітряному просторі, тоді буде прямий ефект. Європа не страждатиме від зальотів дронів", – підсумував експерт.