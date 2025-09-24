МВС: росія не припинятиме ударів по українських критично важливих об'єктах

російські окупанти не припинятимуть ударів по українських об'єктах, які є критично важливими для життєзабезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в Telegram.
За словами Клименка, у нього була змістовна зустріч із тимчасовою повіреною у справах України в США Джулією Девіс.
Зокрема, вони обговорили подальшу підтримку органів системи МВС. Особливий акцент був на отриманій від США допомозі для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору росії проти цивільних, і ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - додав міністр.
Він також уточнив, що співпраця України та США дає змогу посилювати можливості МВС за всіма напрямами.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023