Міненерго: російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС

Десятий блекаут стався на Запорізькій АЕС від початку окупації станції росіянами.
Причини інциденту наразі з’ясовуються, передає УНН із посиланням на Міненерго.
«Сьогодні о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це суттєве порушенняя умов нормальної експлуатації станції», - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, причини інциденту наразі з’ясовуються. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.
У міненерго нагадали, що упродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.
«Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС», - йдеться у повідомленні.
