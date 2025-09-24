Войти

Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти росії

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти росії. При цьому він допустив їх введення у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Марко Рубіо стверджує, що «як тільки ми посилимо санкції та інші заходи, наша здатність виступати посередником у досягненні миру зменшиться». Водночас він визнає, що США, можливо, доведеться ввести більш жорсткі санкції проти росії «в якийсь момент» у майбутньому.

Зокрема, Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські викопні види палива, назвавши це «абсурдом», і закликав їх докласти більше зусиль для тиску на росію.

«Деякі країни просять США ввести більше санкцій, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я думаю, що їм потрібно робити більше», – сказав Рубіо.

