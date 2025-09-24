Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти росії. При цьому він допустив їх введення у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Марко Рубіо стверджує, що «як тільки ми посилимо санкції та інші заходи, наша здатність виступати посередником у досягненні миру зменшиться». Водночас він визнає, що США, можливо, доведеться ввести більш жорсткі санкції проти росії «в якийсь момент» у майбутньому.

Зокрема, Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські викопні види палива, назвавши це «абсурдом», і закликав їх докласти більше зусиль для тиску на росію.

«Деякі країни просять США ввести більше санкцій, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я думаю, що їм потрібно робити більше», – сказав Рубіо.