Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт: Електроенергія має оплачуватися вчасно та в повному обсязі

138

Електроенергія, як і будь-який інший товар чи послуга, має оплачуватися вчасно та в повному обсязі. Накопичення боргів загрожує стабільності енергетичної системи, роботі водоканалів, ремонтам мереж і генерації.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише РБК-Україна.

За його словами, сьогодні в Правилах роздрібного ринку електроенергії існує норма, яка дозволяє відновити електропостачання непобутовому споживачу (бізнесу чи комунальному підприємству) лише через те, що справа щодо відключення розглядається в суді.

"Фактично це створює "лазівку" для боржників - під виглядом судового спору можна затягувати процес і безоплатно користуватися електроенергією", - пояснив Омельченко.

Він зазначив, що НКРЕКП пропонує уточнити правило: для непобутових споживачів такий "захист" не діятиме у випадку боргів.

"Якщо відключення відбулося через несплату - сам факт звернення до суду не стане підставою для відновлення електропостачання", - сказав експерт.

Водночас, за словами Омельченка, механізми захисту для сумлінних споживачів зберігаються. Зокрема, можна оскаржити рахунок або акт у порядку, визначеному договором; звернутися до суду і добитися забезпечення позову (заборони на відключення до вирішення спору); вимагати відшкодування збитків, якщо відключення було неправомірним.

Наразі боржники нерідко використовують суди як інструмент для уникнення відключення від електропостачання.

Достатньо подати позов і відкрити провадження, аби постачальник не мав права вимикати світло, поки триває розгляд справи.

Це дозволяло фактично затягувати процес і продовжувати користуватися електроенергією без оплати.

електроенергія, Омельченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 25 сентября 2025
Среда, 24 сентября 2025
Вторник, 23 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023