Студенти-контрактники можуть отримати гранти на навчання до 25 тисяч гривень

Уряд розпочав програму цільової фінансової підтримки студентів-контрактників, які вступили у 2025 році. Вона реалізується через застосунок "Дія" та передбачає надання освітніх грантів розміром від 17 до 25 тис. грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Розмір виплати залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) з двох предметів:

від 150 балів — 17 тис. грн,

від 170 балів — 25 тис. грн.

Гроші перераховуються безпосередньо до університету, що дозволяє зменшити вартість контракту для студента.

Для отримання гранту вступникам потрібно підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" до 25 жовтня 2025 року. Виплати здійснюватимуться двічі на рік: до 1 грудня та до 1 квітня.

У разі, якщо студент оплатив контракт раніше, заклад освіти має повернути кошти після надходження державного гранта.