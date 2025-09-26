путін: У світі настає новий технологічний уклад і тільки росія має компетенції у всьому технологічному ланцюжку ядерної енергетики

росія має намір запустити ядерну систему із замкнутим паливним циклом у 2030 році. Також працює над новими технологіями "мирного атома" та невдовзі налагодить серійне виробництво малих АЕС.

Про це заявив диктатор рф володимир путін на Глобальному атомному форумі, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, на захід прибули "лідери іноземних держав, які провели неформальне спілкування в музеї "Атом" на ВДНГ". Серед них — самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Після цього вони вирушили разом Глобальний атомний форум.

Зокрема, путін заявив, що у світі настає новий технологічний уклад і тільки росія "має компетенції у всьому технологічному ланцюжку ядерної енергетики".

Також він назвав забезпечення ядерної безпеки атомних установок абсолютним пріоритетом росії. Заявив, що АЕС російського дизайну є найзатребуванішими у світі, необхідна побудова сучасних моделей фінансування будівництва АЕС із залученням до цього міжнародних організацій.

Також повідомив, що росія "суворо виконує всі зобов'язання в атомній сфері незалежно від політичної кон'юнктури", працює над новими технологіями мирного атома, а регулювання в сфері має бути таким, щоб зберегти баланс між розвитком мирного атома та зміцненням режиму нерозповсюдження.

"росія скоро налагодить серійне виробництво малих АЕС — наземних та плавучих", — заявив путін, зазначивши, що рф не ставить своїх партнерів по атому у залежне становище.

Зокрема, лукашенко на заході заявив, що 26 вересня порадиться з путіним щодо будівництва другої АЕС у білорусії.