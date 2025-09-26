Податкова: У жовтні в Україні вступають у дію нові вимоги до середньої зарплати для деяких підприємців

З 1 жовтня 2025 року в Україні вступають у дію нові вимоги до середньої зарплати для підприємців, що торгують алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним. Мінімальні розміри зарплати становитимуть 12 –16 тис. грн залежно від розташування та площі торговельної точки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Державної податкової служби України.

Нові правила передбачені змінами до Податкового кодексу та стосуються суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з підакцизними товарами. Перша норма – півтора мінімальної зарплати (12 тис. грн)– застосовується до торговельних точок за межами обласних центрів і Києва, розташованих на відстані понад 50 км та площею до 500 кв. м. Друга норма – дві мінімальні зарплати (16 тис. грн) –стосується точок, що не відповідають цим умовам.

Контролюючі органи здійснюватимуть перевірку виконання нових вимог. Якщо протягом трьох повних календарних місяців буде зафіксована невідповідність, ліцензія суб’єкта господарювання може бути припинена.

Експерти відзначають, що нововведення вигідні працівникам, але можуть призвести до підвищення цін для кінцевих споживачів, оскільки власники торговельних точок, ймовірно, перекладуть додаткові витрати на покупців.