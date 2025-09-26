Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

МОН: Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйони штрафних санкцій

203

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйони штрафних санкцій, повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

“Держава бере на себе зобов’язання по доставці паперових підручників. На 1 вересня ми мали доставку 84%. Відповідно, є ці 16%, які несвоєчасно дійшли до школи. Причина несвоєчасності, зокрема, в апробації нового механізму. Тобто частина видавництв справилась, а частина не справилась з тим, щоб своєчасно упакувати, відправити і, власне, відстежити те, щоб ці підручники були отримані”, - сказала Кузьмичова в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в четвер, відповідаючи на запитання, чому новий механізм доставки підручників (від видавництв до закладів освіти) показав в цьому році гірші результати, ніж старий механізм (через обласні книжкові бази).

На думку заступниці міністра, одна з причин, чому так сталося, - це те, що деякі видавництва переоцінили свої можливості

“Ми бачимо, що у нас чотири видавництва, які пішли в партнерство, об’єднали свої зусилля, але, насправді, це спрацювало гірше, аніж якби кожен розвозив окремо… Але в жодному випадку не можна говорити про те, що коли не справився один чи, наприклад, 4 з 15, то це означає, що механізм працює погано”, - додала вона.

Так, вона виокремила видавництво “Ранок”, яке мало доставити за новим механізмом напряму 770 тис. підручників, і справилося з цією задачею майже вчасно.

Водночас вона розповіла, що видавництво “Генеза”, будучи достатньо великим, взяло на себе зобов’язання доставити свої підручники, а також підручники трьох дещо менших видавництв, але потужностей на це у нього не вистачило.

“І це означає, що причина недоставки іншими видавництвами не в механізмі, не в тому, що він не дозволяє цього зробити, а у відсутності запобіжників, які ми аналізуємо і будемо закладати на наступний раз, в тому числі вищі штрафні санкції. Вони є зараз, і всі ці видавництва заплатять мільйони штрафних санкцій”, - зазначила чиновниця.

Зокрема, за її словами, згідно з умовами контрактів, за вересень місяць уже набігло більше 3 млн грн штрафів за недоставку підручників, а якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції будуть подвоюватися.

“Тобто механізм санкцій, він є і в цьому договорі. Але якщо ми бачимо таку ситуацію, у мене логічний висновок, що цей механізм недостатній. Тобто він не має інших запобіжників. І тому ми будемо думати, що додавати ще”, - зазначила заступниця міністра.

До прикладу, один із варіантів, який розглядається, запровадження такої моделі: якщо після підписання з видавцем договору на доставку підручників, ним не здійснюється жодних дій впродовж двох тижнів, договір буде анульовуватися, а права на доставку передаватиметься на централізовану закупівельну організацію, яка контрактуватиме логістичні компанії на доставку відповідного обсягу підручників.

Ще одна ідея, яка зараз обговорюється, - встановити обмеження для видавництв брати участь у конкурсі на наступний рік, якщо вони не справляються з вчасною доставкою.

“І це, може, навіть найбільш вагомий фактор, тому що великі видавництва дуже зацікавлені, бо в них велика лінійка авторських колективів, вони давно працюють і мають великі розробки, і розробляючи підручник не мати можливість бути допущеним до конкурсу, це для них це буде дуже великою санкцією”, - додала вона.

Заступниця міністра зазначила, що наразі це тільки проєкти, які ще будуть обговорюватися з профільним комітетом парламенту і Міністерством фінансів.

Кузьмичова наголосила, що на думку міністерства новий механізм є кращим, і на наступний рік він покаже свою результативність.

На запитання, за яким механізмом підручники будуть доставлятися в наступному році, заступниця міністра заявила, що цього року новий механізм апробовувався на 30% всього накладу, а з 2026 року, після доопрацювання і взаємодії з Мінфіном, Міносвіти пропонуватиме стовідсоткове запровадження нового механізму.

Крім того, вона наголосила, що на перше вересня всі діти мали можливість користуватися підручниками, які доступні в електронному форматі.

Що стосується паперових підручників, які на сьогодні ще не доставлені, заступниця міністра сподівається, що по ним питання буде закрите до кінця вересня.

МОН, Кузьмичова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 26 сентября 2025
Четверг, 25 сентября 2025
Среда, 24 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023