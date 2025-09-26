МОН: Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйони штрафних санкцій

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйони штрафних санкцій, повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

“Держава бере на себе зобов’язання по доставці паперових підручників. На 1 вересня ми мали доставку 84%. Відповідно, є ці 16%, які несвоєчасно дійшли до школи. Причина несвоєчасності, зокрема, в апробації нового механізму. Тобто частина видавництв справилась, а частина не справилась з тим, щоб своєчасно упакувати, відправити і, власне, відстежити те, щоб ці підручники були отримані”, - сказала Кузьмичова в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в четвер, відповідаючи на запитання, чому новий механізм доставки підручників (від видавництв до закладів освіти) показав в цьому році гірші результати, ніж старий механізм (через обласні книжкові бази).

На думку заступниці міністра, одна з причин, чому так сталося, - це те, що деякі видавництва переоцінили свої можливості

“Ми бачимо, що у нас чотири видавництва, які пішли в партнерство, об’єднали свої зусилля, але, насправді, це спрацювало гірше, аніж якби кожен розвозив окремо… Але в жодному випадку не можна говорити про те, що коли не справився один чи, наприклад, 4 з 15, то це означає, що механізм працює погано”, - додала вона.

Так, вона виокремила видавництво “Ранок”, яке мало доставити за новим механізмом напряму 770 тис. підручників, і справилося з цією задачею майже вчасно.

Водночас вона розповіла, що видавництво “Генеза”, будучи достатньо великим, взяло на себе зобов’язання доставити свої підручники, а також підручники трьох дещо менших видавництв, але потужностей на це у нього не вистачило.

“І це означає, що причина недоставки іншими видавництвами не в механізмі, не в тому, що він не дозволяє цього зробити, а у відсутності запобіжників, які ми аналізуємо і будемо закладати на наступний раз, в тому числі вищі штрафні санкції. Вони є зараз, і всі ці видавництва заплатять мільйони штрафних санкцій”, - зазначила чиновниця.

Зокрема, за її словами, згідно з умовами контрактів, за вересень місяць уже набігло більше 3 млн грн штрафів за недоставку підручників, а якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції будуть подвоюватися.

“Тобто механізм санкцій, він є і в цьому договорі. Але якщо ми бачимо таку ситуацію, у мене логічний висновок, що цей механізм недостатній. Тобто він не має інших запобіжників. І тому ми будемо думати, що додавати ще”, - зазначила заступниця міністра.

До прикладу, один із варіантів, який розглядається, запровадження такої моделі: якщо після підписання з видавцем договору на доставку підручників, ним не здійснюється жодних дій впродовж двох тижнів, договір буде анульовуватися, а права на доставку передаватиметься на централізовану закупівельну організацію, яка контрактуватиме логістичні компанії на доставку відповідного обсягу підручників.

Ще одна ідея, яка зараз обговорюється, - встановити обмеження для видавництв брати участь у конкурсі на наступний рік, якщо вони не справляються з вчасною доставкою.

“І це, може, навіть найбільш вагомий фактор, тому що великі видавництва дуже зацікавлені, бо в них велика лінійка авторських колективів, вони давно працюють і мають великі розробки, і розробляючи підручник не мати можливість бути допущеним до конкурсу, це для них це буде дуже великою санкцією”, - додала вона.

Заступниця міністра зазначила, що наразі це тільки проєкти, які ще будуть обговорюватися з профільним комітетом парламенту і Міністерством фінансів.

Кузьмичова наголосила, що на думку міністерства новий механізм є кращим, і на наступний рік він покаже свою результативність.

На запитання, за яким механізмом підручники будуть доставлятися в наступному році, заступниця міністра заявила, що цього року новий механізм апробовувався на 30% всього накладу, а з 2026 року, після доопрацювання і взаємодії з Мінфіном, Міносвіти пропонуватиме стовідсоткове запровадження нового механізму.

Крім того, вона наголосила, що на перше вересня всі діти мали можливість користуватися підручниками, які доступні в електронному форматі.

Що стосується паперових підручників, які на сьогодні ще не доставлені, заступниця міністра сподівається, що по ним питання буде закрите до кінця вересня.