росія нині опинилася в безпрецедентній залежності від Китаю, яка перевищує рівень підпорядкування Золотій Орді та Кримському ханату в минулому.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу.
Він нагадав, що московія платила данину спочатку Золотій Орді, а потім Кримському ханату аж до XVIІ століття, а в її історії практично не було періоду справжньої незалежності.
«А апогеєм їхньої залежності є те становище сервітуту по відношенню до Китаю, в якому вони опинилися сьогодні. (У геополітичному сенсі становище сервітуту означає ситуацію, коли одна держава формально зберігає свою незалежність і суверенітет, але фактично її можливості вільно діяти обмежені через зобов’язання або контроль з боку іншої, сильнішої держави – ред.) Більшої, ніж зараз, залежності москви від іноземного правителя або уряду, не було від часів, коли вони платили данину Золотій Орді і Кримському ханату», - сказав дипломат.
Як приклад дипломат навів рішення уряду КНР від 2023 року, яким китайська влада офіційно закріпила використання історичних китайських назв для Владивостока, Хабаровська та інших територій, що нині входять до складу росії.
«Ви щось чули від пєскова чи захарової з цього приводу? Ні. А коли в травні 2023-го року польська комісія географічних назв рекомендувала називати Калінінград Круловцем, пєсков і захарова реально билися в істериках. Тож це дуже яскравий приклад того, наскільки в підпорядкованому по відношенню до Китаю становищі перебуває російська федерація», - вважає Кислиця.
