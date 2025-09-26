Навроцький припускає, що може підписати новий закон про допомогу українцям

Польський президент Кароль Навроцький сказав, що може підписати новий закон про допомогу українцям, ухвалений Сеймом після його вето на попередній документ.
Як пише "Європейська правда", про це Навроцький сказав в інтервʼю порталу Fakt.
На запитання, чи допускає він можливість підписання нового закону про допомогу громадянам України, президент Польщі відповів ствердно.
"Я ветував перший закон, тому що ми не домовлялися про виплату 800+ українцям, що не працюють", – додав він.
Навроцький визнав, що парламентська більшість "зробила крок назад" і пристосувала закон до деяких його очікувань, і документ тепер аналізують у його канцелярії.
"Якщо (закон. – Ред.) матиме такий самий вигляд, я знову накладу на нього вето, але я знаю, що в ньому є рішення, які, можливо, спонукають мене підписати такий закон. Я повинен зважити "за" і "проти", – сказав він.
Чинні норми забезпечують українцям у Польщі тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.
