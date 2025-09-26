Мінекономіки приймає звернення від агропідприємств щодо отримання статусу критично важливих

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України знову приймає звернення від агропромислових підприємств щодо отримання статусу критично важливих. Заявки подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, компанії, які вже мають такий статус, зберігають його до закінчення терміну дії відповідного наказу. Водночас ті, хто потребує визначення або поновлення статусу, можуть подати нові заяви.

Для отримання статусу критично важливого підприємства, приватна компанія повинна відповідати двом обов’язковим критеріям:

середня заробітна плата має бути не менше 20 000 грн за звітний період;

підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Окрім цього, компанія має відповідати одному з додаткових критеріїв: