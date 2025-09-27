Войти

Прем’єр Японії: РБ ООН не працює ефективно й найбільш очевидний приклад цього - російська агресія проти України

133

Загарбницька війна росії проти України доводить неспроможність ООН повноцінно працювати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив премʼєр-міністр Японії Шіґеру Ішіба.

“Рада безпеки ООН не працює ефективно й найбільш очевидний приклад цього - російська агресія проти України. Постійний член Радбезу, на якого покладено особливу відповідальність за міжнародний мир та безпеку, вдерся до свого сусіда. Це руйнує основи міжнародного порядку”, - сказав Ішіба.

Він додав, що “на резолюції Радбезу накладається вето і вони не ухвалюються, а резолюції Генасамблеї, які закликають до виведення російських військ, ухвалюються, але не впроваджуються”. “росія продовжує свою агресію проти України, на власний лад інтерпретуючи статтю 51 Статуту ООН, й називаючи свою агресію правом на колективний самозахист”, - наголосив премʼєр-міністр Японії.

Ішіба закликав невідкладно провести реформу Ради безпеки ООН. “Необхідно розширити перелік постійний й не постійних членів. Хоча кількість членів ООН зросло вчетверо, кількість постійних членів залишилася незмінною з часів заснування Організації. Водночас лише збільшити кількість членів Радбезу недостатньо. Слід також розглянути право вето постійних членів”, - підсумував він.

