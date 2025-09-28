Ризик шатдауну: Трамп проведе зустріч із чотирма найвищими лідерами Конгресу

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із чотирма найвищими лідерами Конгресу. Темою переговорів стане наближення дедлайну та ризик призупинення роботи уряду, відомий як "шатдаун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Представник Білого дому та четверо конгресменів розповіли телеканалу, що зустріч відбудеться у Білому домі в понеділок, 29 вересня.

Очікується, що участь в ній візьмуть лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер, лідер демократичної меншості у Палаті представників Гакім Джеффріс, спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та лідер більшості у Сенаті, республіканець Джон Тун.

Такий розвиток подій розгорнувся після того, як у четвер, 25 вересня, Трамп раптово скасував заплановану зустріч із лідерами демократів за наполяганням Джонсона і Туна. Президент назвав вимоги демократів "недоречними й абсурдними".

Відтоді Джеффріс і Шумер активно обмінюються публічними критичними зауваженнями щодо наближення "шатдауну" і вимог демократів додати політику охорони здоров’я до тимчасового фінансування.

Напруженість зросла після того, як цього тижня Офіс управління та бюджету Білого дому наказав відомствам підготувати плани масових звільнень на випадок призупинення роботи уряду.

Фінансування уряду має завершитися 30 вересня і це загрожує мільйонам працівників федеральних органів. До цієї дати Конгрес має ухвалити або продовжити закон про витрати, щоб уникнути "шатдауну".

У суботу Джеффріс наголосив, що меморандум Офісу управління та бюджету не змусить демократів поступитися своїми вимогами.

"Зрозумійте, що адміністрація Трампа протягом усього року вже займалася масовими звільненнями. Тому призупинення роботи уряду не має жодного відношення до того, що вони вже показали, що готові робити, і саме тому ми маємо продовжувати відстоювати нашу позицію та чітко заявляти: скасувати скорочення, знизити витрати, врятувати охорону здоров’я", - сказав він в ефірі телеканалу MSNBC.

Демократи Сенату також планують провести конференц-дзвінок перед поверненням до Вашингтону.

Республіканці наполягають, що не робитимуть поступок для ухвалення короткострокового фінансування на сім тижнів та що будь-які переговори можуть відбуватися в процесі ухвалення бюджету.

"Шатдаун" означає тимчасове призупинення роботи окремих структур уряду США через відсутність затвердженого фінансування на майбутній період.

19 вересня фракція Республіканської партії в Палати представників ухвалила короткостроковий фінансовий пакет, щоб не дозволити зупинити роботу уряду наприкінці місяця. Цей законопроєкт готувався виключно республіканцями без залучення демократів.

Однак вже за кілька годин Демократична партія в Сенаті заблокувала цей документ.

Крім того, Республіканцям також не вдалося провести альтернативну пропозицію, яка переносила б дедлайн до 31 жовтня, що підвищило ризик "шатдауну".