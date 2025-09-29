Вартість пакету озброєнь, яке отримає Україна, може досягати 90 мільярдів доларів, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про активну роботу над масштабною угодою щодо закупівлі озброєнь у Сполучених Штатів. За повідомленнями ЗМІ, вартість пакету озброєнь може досягати 90 мільярдів доларів. Про це інформує Politico, пише УНН.

На прес-брифінгу в Києві Зеленський повідомив, що Україна надала США детальні специфікації своїх військових потреб, включно із запитами на системи озброєнь великої дальності.

«Ми обговорили та узгодили основні моменти з президентом США. Тепер переходимо до практичної реалізації», – зазначив він.

За повідомленнями ЗМІ, вартість обговорюваного пакету оцінюється в 90 мільярдів доларів.

Президент також повідомив, що українські делегації відвідають США пізніше цього або на початку жовтня для технічних переговорів щодо постачання озброєнь та окремої угоди про виробництво безпілотників, що може значно посилити обороноздатність країни.