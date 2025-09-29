Вартість пакету озброєнь, яке отримає Україна, може досягати 90 мільярдів доларів, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про активну роботу над масштабною угодою щодо закупівлі озброєнь у Сполучених Штатів. За повідомленнями ЗМІ, вартість пакету озброєнь може досягати 90 мільярдів доларів. Про це інформує Politico, пише УНН.
На прес-брифінгу в Києві Зеленський повідомив, що Україна надала США детальні специфікації своїх військових потреб, включно із запитами на системи озброєнь великої дальності.
«Ми обговорили та узгодили основні моменти з президентом США. Тепер переходимо до практичної реалізації», – зазначив він.
За повідомленнями ЗМІ, вартість обговорюваного пакету оцінюється в 90 мільярдів доларів.
Президент також повідомив, що українські делегації відвідають США пізніше цього або на початку жовтня для технічних переговорів щодо постачання озброєнь та окремої угоди про виробництво безпілотників, що може значно посилити обороноздатність країни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023