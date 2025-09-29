Washington Post: Трамп вирішив узяти участь у зібранні вищих американських генералів США

Президент США Дональд Трамп вирішив узяти участь у зібранні вищих американських генералів країни, яке в останній момент наказав провести глава Пентагону Піт Гегсет.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило The Washington Post із посиланням на внутрішній документ Пентагону.

У документі зазначається, що оборонне відомство США отримало підтвердження участі президента у зʼїзді американських генералів.

Відомства Пентагону поінформували, що це рішення "істотно змінить заходи безпеки" виступу, за що відповідатиме Секретна служба США.