Міноборони: Українське виробництво покриває близько 40% потреб фронту

118

Місцеве виробництво покриває близько 40% потреб фронту, решта залежить від допомоги партнерів. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

За його словами, деякі матеріали, зокрема дрони-камікадзе, майже повністю виготовляються в Україні.

Однак щодо зенітно-ракетних систем ППО Україна поки що майже повністю залежить від партнерів, тому саме ці види озброєнь мають пріоритет у запитах Києва.

Гаврилюк
