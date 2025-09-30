Народні депутати України пропонують висунути Трампа на здобуття премії миру

У Верховній Раді деякі парламентарі зареєстрували звернення до Нобелівського комітету. Вони пропонують висунути американського президента Дональда Трампа на здобуття премії миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови на сайті Ради.

Відповідний документ зареєстрували пʼять народних депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) і «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Тексту документа поки немає у доступі.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба парламентарів номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко номінував американського лідера, але згодом відкликав пропозицію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» на президента США.