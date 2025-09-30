Федоров: Польща продовжить фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє у Telegram.

«У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку», – написав Федоров.

Згідно зі словами міністра, в Україні станом на понеділок, 29 вересня, працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Федоров наголосив, що близько 29 тисяч Україні передали польські партнери.

«Дякую Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України», – сказав Федоров.