Bloomberg: росія не припинить мілітаризацію своєї економіки навіть у разі завершення війни в Україні

росія навряд чи припинить мілітаризацію своєї економіки навіть у разі завершення війни в Україні. Багаторічні надвитрати "на оборону" перекроїли виробництво і всмоктали сотні тисяч робочих рук. Це допомогло запобігти економічному спаду, але зниження темпу загрожує зваленням у кризу, пише Bloomberg.

росії вдалося збільшити виробництво основних видів озброєнь у рази, а деяких, як безпілотники – на порядок: зі 140 000 2023 року до 1,5 млн 2024 року.

Однак військові витрати з 2022-го по 2024 рік досягли 22 трлн рублів ($263 млрд). Не менше закладено у бюджет на наступні три роки – це навантаження додасться до санкційного.

москва могла б перетворити те, що зараз обтяжує бюджет, на надійне джерело доходу, зазначає агентство. Наприклад, продавати надлишок зброї союзникам, можливо навіть Китаю, як це відбувалося після Другої світової війни.

Але керівництво країни готується до протистояння із Заходом.

"Це стане одним із факторів, які сприятимуть підтримці значно вищого рівня виробництва російської оборонної промисловості, ніж до 2022 року, що дозволить підготуватися до можливих майбутніх військових конфліктів", – вважає геоекономічний аналітик Алекс Кокчаров.

Та й російський диктатор володимир путін під час візиту минулого тижня на найстаріший оборонний завод країни заявив, що "потреба в сучасних збройних силах" не закінчиться з кінцем війни.

російські військові витрати у 2026 році вперше за весь час війни не зростуть, а навіть трохи знизяться. Це випливає з пояснювальної записки до внесеного сьогодні до думи бюджету, яку вивчив The Bell.

Витрати за головною військовою статтею "Національна оборона" буде скорочено на 4,2% (звичайно, якщо в процесі витрати не збільшаться). При цьому витрати за сусідньою статтею "Національна безпека та правоохоронна діяльність" – на 13%.

Разом це дасть мінімальне (на 0,6%) зниження витрат на армію і силовиків у 2026 році. Але вже з 2027 року ці витрати знову зростатимуть.