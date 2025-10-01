Зеленський повідомив про нові санкційні кроки проти рф

У вівторок, 30 вересня, Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики.

За її результатами президент доручив готувати продовження санкцій, термін яких спливає та прискорити синхронізацію українських санкцій з партнерами.

Секретар РНБО України Рустем Умєров та радник-уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли президенту про результати роботи, зокрема про нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, у вересні Україна ухвалила п’ять санкційних рішень.

Вони спрямовані проти:

осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу,

так званого тіньового флоту;

енергетичного сектору;

пропагандистів;

проросійських діячів із Молдови;

тих, хто служить окупаційній владі у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, було синхронізовано британські санкції в українській юрисдикції.

Загалом під обмеження потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних.

Президент зазначив, що цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

Вони стосуються фізичних та юридичних осіб, компаній, механізму price cap, а також танкерів тіньового флоту – всього того, що дозволяє росії продовжувати агресію.

«У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація», – наголосив Зеленський.

Глава держави очікує на якнайшвидше ухвалення 19-го санкційного пакету Євросоюзу та повідомив про роботу з США щодо подальшого посилення тиску на рф.

Він доручив готувати продовження санкцій, термін яких спливає, а також прискорити синхронізацію українських санкцій із партнерами.

«Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи», – зазначив президент.