Пентагон: США повинні бути готові до війни заради "захисту миру"

Сполучені Штати Америки повинні бути готові до війни заради "захисту миру".
Про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії.
"Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", - закликав генералів Гегсет.
За його словами, єдині люди, які заслуговують на мир, - це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити.
"Ось чому пацифізм є таким наївним і небезпечним... Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або комусь", - додав глава Пентагону.
