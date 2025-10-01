Войти

Пентагон: США повинні бути готові до війни заради "захисту миру"

115

Сполучені Штати Америки повинні бути готові до війни заради "захисту миру".

Про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії.

"Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", - закликав генералів Гегсет.

За його словами, єдині люди, які заслуговують на мир, - це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити.

"Ось чому пацифізм є таким наївним і небезпечним... Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або комусь", - додав глава Пентагону.

Пентагон, Гегсет
