Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Шуляк: Фінансування програми "єВідновлення" на наступний рік можуть значно збільшити

167

Фінансування "єВідновлення" за рахунок Державного бюджету на наступний рік пропонують збільшити на 23,6 млрд грн.

Про це повідомила голова комітету, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

Також у проєкті Держбюджету передбачено збільшення фінансування на програми для забезпечення житлом громадян з ТОТ на 15 млрд грн, окрім тих 14 млрд грн, що вже заплановані. Відповідні пропозиції Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримав 30 вересня.

За її словами, у проєкті Держбюджету на 2026 рік на реалізацію житлової політики для окремих категорій громадян передбачено близько 45 млрд грн. Зокрема, 15,8 млрд грн - на фінансування програми "єОселя", 14 млрд грн - на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з ТОТ, 5,7 млрд - на компенсації на житло для ветеранів 1 і 2 груп інвалідності, а також 6,9 млрд грн - на компенсацію за програмою "єВідновлення".

Однак Комітет підтримав пропозицію профільного Міністерства щодо збільшення фінансування низки цих програм. Зокрема, йдеться про збільшення фінансування для програми "єВідновлення" на 6,6 млрд грн для пошкодженого житла і на 17 млрд грн для знищеного. Крім цього, Комітет підтримав пропозицію про дофінансування програми для забезпечення житлом громадян з ТОТ ще на 15 млрд грн.

"Також Комітет підтримав пропозицію щодо передбачення окремої статті фінансування за рахунок спеціального фонду Держбюджету в межах реалізації програми компенсацій НОРЕ в обсязі 12,3 млрд грн, оскільки нещодавно були підписана угода щодо надання коштів міжнародними партнерами, зокрема, з Банком розвитку Ради Європи", - повідомила Олена Шуляк.

Вона зауважила, що була також підтримана правка до проєкту Держбюджету, яка стосується надання допомоги для ВПО з ТОТ. Комітет підтримав правку щодо розширення цієї опції.

Відповідно до неї йтиметься не про допомогу, а про забезпечення житлом ВПО, зокрема, через будівництво (придбання житла) для надання в оренду соціального житла ВПО, надання пільгових іпотечних кредитів, надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, які проживали на ТОТ. До цього може залучатися фінансування від міжнародних банків, яке буде здійснюватись за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

"Крім цього, з урахуванням того, що на наступному тижні планується підписати відповідні угоди щодо кредитного фінансування, ми підтримали пропозицію про виділення фінансування з Держбюджету на 2026 рік за спеціальним фондом у обсязі 3,3 млрд в межах існуючих домовленостей з Єврокомісією на ЄБРР", - додала Олена Шуляк.

Наостанок парламентарка зазначила, що з урахуванням угоди з Банком розвитку Ради Європи щодо надання пільгових іпотечних кредитів ВПО, які буде реалізувати "Держмолодьжитло", Комітет підтримав пропозицію стосовно передбачення за спецфондом відповідні видатки з Держбюджету в розмірі 175 млн грн.

Шуляк, єВідновлення
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 октября 2025
Среда, 1 октября 2025
Вторник, 30 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023