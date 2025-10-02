Шуляк: Фінансування програми "єВідновлення" на наступний рік можуть значно збільшити

Фінансування "єВідновлення" за рахунок Державного бюджету на наступний рік пропонують збільшити на 23,6 млрд грн.

Про це повідомила голова комітету, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

Також у проєкті Держбюджету передбачено збільшення фінансування на програми для забезпечення житлом громадян з ТОТ на 15 млрд грн, окрім тих 14 млрд грн, що вже заплановані. Відповідні пропозиції Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримав 30 вересня.

За її словами, у проєкті Держбюджету на 2026 рік на реалізацію житлової політики для окремих категорій громадян передбачено близько 45 млрд грн. Зокрема, 15,8 млрд грн - на фінансування програми "єОселя", 14 млрд грн - на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з ТОТ, 5,7 млрд - на компенсації на житло для ветеранів 1 і 2 груп інвалідності, а також 6,9 млрд грн - на компенсацію за програмою "єВідновлення".

Однак Комітет підтримав пропозицію профільного Міністерства щодо збільшення фінансування низки цих програм. Зокрема, йдеться про збільшення фінансування для програми "єВідновлення" на 6,6 млрд грн для пошкодженого житла і на 17 млрд грн для знищеного. Крім цього, Комітет підтримав пропозицію про дофінансування програми для забезпечення житлом громадян з ТОТ ще на 15 млрд грн.

"Також Комітет підтримав пропозицію щодо передбачення окремої статті фінансування за рахунок спеціального фонду Держбюджету в межах реалізації програми компенсацій НОРЕ в обсязі 12,3 млрд грн, оскільки нещодавно були підписана угода щодо надання коштів міжнародними партнерами, зокрема, з Банком розвитку Ради Європи", - повідомила Олена Шуляк.

Вона зауважила, що була також підтримана правка до проєкту Держбюджету, яка стосується надання допомоги для ВПО з ТОТ. Комітет підтримав правку щодо розширення цієї опції.

Відповідно до неї йтиметься не про допомогу, а про забезпечення житлом ВПО, зокрема, через будівництво (придбання житла) для надання в оренду соціального житла ВПО, надання пільгових іпотечних кредитів, надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, які проживали на ТОТ. До цього може залучатися фінансування від міжнародних банків, яке буде здійснюватись за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

"Крім цього, з урахуванням того, що на наступному тижні планується підписати відповідні угоди щодо кредитного фінансування, ми підтримали пропозицію про виділення фінансування з Держбюджету на 2026 рік за спеціальним фондом у обсязі 3,3 млрд в межах існуючих домовленостей з Єврокомісією на ЄБРР", - додала Олена Шуляк.

Наостанок парламентарка зазначила, що з урахуванням угоди з Банком розвитку Ради Європи щодо надання пільгових іпотечних кредитів ВПО, які буде реалізувати "Держмолодьжитло", Комітет підтримав пропозицію стосовно передбачення за спецфондом відповідні видатки з Держбюджету в розмірі 175 млн грн.