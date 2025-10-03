Фріз: Запропонувала відправляти до 20% ПДФО напряму військовим частинам

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") пропонує спрямовувати безпосередньо військовим частинам до 20% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
"Внесла правки до Державного бюджету на 2026 рік. Запропонувала відправляти до 20% ПДФО напряму військовим частинам. Це той критичний мінімум, в якому наразі мають потребу військові частини. Аналіз ефективності використання коштів військового ПДФО підтверджує, що військові швидше проводять необхідні закупівлі чи здійснюють ремонтні роботи", - повідомила Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.
За словами Фріз, вона також запропонувала змінити механізми розподілу коштів резервного фонду.
"Потрібно чітко зафіксувати, щоб мінімум третина резервного фонду використовувалася виключно на потреби безпеки та оборони. Це має бути чітко прописана норма на рівні закону про бюджет, яка за жодних обставин не буде порушена", - зазначила народна депутатка.
Фріз також нагадала, що команда "Європейської солідарності" вимагає повернути військовий ПДФО бригадам із першого дня, коли його забрали до центрального бюджету.
"Ми також вимагаємо, щоб резервний фонд знову став джерелом критичних для країни видатків, а не скарбничкою улюблених радників із наглядових рад", - наголосила Фріз.
