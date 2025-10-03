Гендиректор Ryanair піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак дронів

У Європі посилюються суперечки навколо безпеки повітряного простору: серія інцидентів із дронами паралізувала роботу аеропортів, викликавши критику на адресу керівництва Євросоюзу і заклики до рішучих заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.
Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників. В інтерв'ю він заявив, що дрони, які порушують роботу аеропортів, необхідно негайно знищувати.
"Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перетинає повітряний простір НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з безпілотниками?" - зазначив він.
За словами О'Лірі, три тижні тому дрони вивели з ладу аеропорти Польщі на чотири години, а минулого тижня аналогічні випадки торкнулися Данії.
"Це створює перебої, і ми закликаємо до дій", - додав він.
Глава Ryanair також поставив під сумнів ефективність так званої "Стіни дронів".
"Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" - сказав він.
О'Лірі піддав різкій критиці європейських лідерів: "Я не маю жодної віри в європейських лідерів, які сидять, п'ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити переліт над Францією, який шанс, що ви захистите нас від Росії?"
За останні тижні країни НАТО фіксують провокації з боку РФ. Серед них - проникнення дронів і військових літаків у європейський повітряний простір.
Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.
Через кілька днів невідомі безпілотники змусили тимчасово закрити головний аеропорт Данії та були помічені над Осло. Подібні випадки зафіксовано також над військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна у Швеції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023