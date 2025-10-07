У Лондоні прокоментували заяву Зеленського про британські запчастини в російському озброєнні

Уряд Великої Британії заявив, що докладає всіх зусиль для припинення експорту британськими компаніями до росії деталей для виготовлення зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Речник британського уряду стверджує, що Лондон "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до росії.

"Ми заборонили експорт тисяч товарів до росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки", - зазначив він.

Речник додав, що будь-яка британська компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.