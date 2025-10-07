Гетманцев разом подав правки до закону "Про державний бюджет на 2026 рік"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев разом із колегами подав правки до закону "Про державний бюджет на 2026 рік".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Гетманцева.
Мета змін — підвищити оклади вчителів та змінити систему їхнього нарахування.
За його словами, зараз молодий педагог із доплатою у 2 000 грн отримує приблизно 8 200 грн на руки. За новими правилами його щомісячний оклад складе понад 19 000 грн, тобто три мінімальні зарплати.
"Сьогодні ми вперше можемо не просто "підтягнути" зарплати, а змінити саму систему їхнього нарахування", — зазначив Гетманцев.
Він наголошує, що доплати важливі, але самі по собі не вирішують проблему низької оплати праці вчителів.
Правки також передбачають зміни у структурі заробітної плати, над якими працюють уже багато років, аби забезпечити стабільність і справедливість виплат для педагогів.
Також Гетманцев повідомив, що подав правки до проєкту державного бюджету на 2026 рік щодо компенсації місцевим бюджетам прифронтових громад пільг на земельний податок.
Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери.
