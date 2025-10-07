Не є адміністративним порушенням: Зеленський прокоментував вето на закон щодо штрафів за неявку до ВР

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому наклав вето на прийнятий Верховною Радою законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій.

За словами Зеленського, він ветував законопроєкт №11387, адже неявка до Верховної Ради не є адміністративним порушенням.

Він вважає, що існує ризик надмірної влади працівників апарату ВР у визначенні “поважних причин”.

Крім того, на його думку, в Конституції, регламенті та інших законах уже є механізми контролю Кабміну через депутатські запити та резолюції недовіри.