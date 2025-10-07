Нардеп: Криза в ЄС може вплинути на підтримку України

Економічна та політична нестабільність у провідних країнах Євросоюзу може вплинути на подальшу підтримку України. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський у період з 6 по 10 жовтня проведе зустріч із народними депутатами від партії "Слуга народу".

Дунда наголосив, що одним із ключових питань під час зустрічі має стати обговорення впливу європейської кризи на подальшу підтримку України. Він зауважив, що наразі економічна ситуація в ЄС, особливо у Франції та Німеччині, погіршується, і це може спричинити скорочення обсягів допомоги Україні.

"Сьогодні наші західні партнери, в першу чергу європейські, і, звісно, трохи в Сполучених Штатах, вони фактично стоять на межі економічної кризи. В першу чергу — це Німеччина і Франція. Там криза, там є падіння економіки. І воно буде, скоріше за все, поглиблюватися", — заявив Дунда.

За його словами, падіння економіки у провідних країнах ЄС може призвести до соціальної та політичної нестабільності, що негативно позначиться на здатності Євросоюзу підтримувати Україну.

Політик зазначив, що у Франції ситуація є особливо складною після відставки прем’єр-міністра.

"Дуже велика ймовірність, що найближчим часом Макрон заявить про строкові парламентські вибори. Бо та ситуація, яка фактично склалася у них, призводить до того, що керувати державою фактично у Макрона немає можливості", — сказав Дунда.

Він також наголосив, що на тлі кризових процесів усі політичні сили у Франції вже готуються до позачергових виборів, що лише посилює невизначеність у країні.

"Всі фракції без виключень вже готуються до майбутніх дострокових парламентських виборів. Все, Національна асамблея вичерпала себе", — пояснив депутат.

Дунда підкреслив, що ключовими партнерами Києва залишаються Франція, Німеччина та скандинавські країни. Саме їхня позиція є визначальною для збереження допомоги Україні.

Парламентар наголосив, що Україна має шукати додаткові джерела фінансування та формувати довгострокову дипломатичну стратегію.

"Питання лише одне: як ми будемо до цього негативного сценарію готуватися, яким чином будемо знаходити додаткові інструменти фінансування держави та вибудовувати дипломатичну стратегію з Європейським Союзом", — підсумував депутат.