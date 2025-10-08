Гетманцев звернувся до Свириденко через проблеми у кредитуванні військових

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що звернувся до прем'єра Юлії Свириденко з проханням вирішити проблему відмови банків у кредитуванні військовослужбовців.

Про це керівник профільного комітету повідомив у Telegram-каналі.

Гетманцев зазначив, що в липні цього року відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де констатували проблеми у кредитуванні військових. Серед ключових такі:

Відмова у кредитуванні банками через заборону нарахування відсотків, пені та штрафів за протермінування;

Відсутність пільгової ставки програми іпотеки "єОселя" для мобілізованих та демобілізованих військових;

Нестача фінансування програми "єОселя".

За словами керівника комітету, попри оголошені влітку рекомендації, їх не було взято до уваги, у зв'язку з цим він звернувся до очільниці уряду.

"Однак, досі проблеми не вирішені. Звернувся ще раз до Премʼєр-міністра. Розраховую на підтримку", — написав Гетманцев, додавши відповідний лист.