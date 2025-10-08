Гетманцев звернувся до Свириденко через проблеми у кредитуванні військових

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що звернувся до прем'єра Юлії Свириденко з проханням вирішити проблему відмови банків у кредитуванні військовослужбовців.
Про це керівник профільного комітету повідомив у Telegram-каналі.
Гетманцев зазначив, що в липні цього року відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де констатували проблеми у кредитуванні військових. Серед ключових такі:
Відмова у кредитуванні банками через заборону нарахування відсотків, пені та штрафів за протермінування;
Відсутність пільгової ставки програми іпотеки "єОселя" для мобілізованих та демобілізованих військових;
Нестача фінансування програми "єОселя".
За словами керівника комітету, попри оголошені влітку рекомендації, їх не було взято до уваги, у зв'язку з цим він звернувся до очільниці уряду.
"Однак, досі проблеми не вирішені. Звернувся ще раз до Премʼєр-міністра. Розраховую на підтримку", — написав Гетманцев, додавши відповідний лист.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023