Мінекономіки: В Україні з’явиться Виплатна агенція для підтримки сільськогосподарських виробників

Верховна Рада ухвалила створення Виплатної агенції для виплат державної підтримки сільськогосподарським виробникам.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передають Українські Новини.

Відповідний законопроєкт №13202-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі" підтримали 278 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

"Законом передбачено створення базових інституцій за принципами Спільної аграрної політики ЄС. Одна з ключових інституцій — Виплатна агенція — забезпечуватиме своєчасну та прозору виплату державної підтримки сільськогосподарським виробникам. Зокрема, Виплатна агенція відповідатиме за адміністрування фінансової підтримки у сільському господарстві за стандартами ЄС та відкриє можливості для повноцінного використання коштів, які будуть передбачені Європейським Союзом на реалізацію Спільної аграрної політики в Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що основними завданнями Виплатної агенції будуть:

ефективний фінансовий контроль;

перевірка правомірності витрат;

дотримання вимог законодавства ЄС та України;

забезпечення прозорості використання бюджетних і міжнародних ресурсів.

Діяльність Виплатної агенції базуватиметься на принципах підзвітності, обґрунтованості витрат, мінімізації ризиків зловживань та недопущення нецільового використання коштів.

Законом також передбачено впровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) — українського аналога європейської системи IACS (Integrated Administration and Control System), що є ключовим елементом управління та контролю за використанням фінансових ресурсів, ІСАК має забезпечити точність обліку та прозорий контроль за виплатами.

Також буде впроваджена Система сільськогосподарських даних (ССД) — сучасного інструменту збору, обробки та аналізу інформації щодо сталого розвитку фермерських господарств з урахуванням екологічних, соціальних та економічних показників.

Закон прийнятий згідно з приведенням українського законодавства до відповідності з законодавства ЄС та на виконання міжнародних зобов’язань України в межах євроасоціації та курсу та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС Ukraine Facility.

Виплатна агенція (Paying Agency) — спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства, її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними, це дозволить Україні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.