Стали відомі нові правила для українських біженців у Швейцарії

Швейцарія вирішила змінити підхід до надання статусу захисту (Status S) українським біженцям залежно від регіону їхнього походження.

Водночас Федеральна рада підтвердила, що тимчасовий захист для громадян України діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року.

З 1 листопада 2025 року статус захисту буде надаватися українцям, які проживали на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Уряд Швейцарії розділив регіони України на ті, куди повернення вважається “допустимим” або “недопустимим”. Наразі вважається прийнятним повернення громадян до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Українці, які вже мають статус захисту у Швейцарії, не підпадають під дію нових правил. Також нове положення не застосовується до членів сім’ї осіб зі статусом захисту, які ще перебувають в Україні.

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) і надалі розглядатиме кожну заяву україців індивідуально.

«Якщо SEM відмовляє у наданні статусу захисту через те, що особа походить із регіону, куди повернення вважається допустимим, видається наказ про депортацію. Якщо виконання наказу про депортацію у конкретному випадку є недопустимим або індивідуально не є можливим, такій особі тимчасово дозволено перебувати у Швейцарії», – йдеться у повідомленні.

Для осіб, які не користуються правом на статус захисту, зберігається можливість подати заяву про надання притулку у Швейцарії.

Громадяни зі статусом захисту можуть перебувати в Україні 15 днів на півріччя замість 15 днів на квартал. Ця зміна також набирає чинності з 1 листопада.