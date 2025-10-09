Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Стали відомі нові правила для українських біженців у Швейцарії

112

Швейцарія вирішила змінити підхід до надання статусу захисту (Status S) українським біженцям залежно від регіону їхнього походження.

Водночас Федеральна рада підтвердила, що тимчасовий захист для громадян України діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року.

З 1 листопада 2025 року статус захисту буде надаватися українцям, які проживали на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Уряд Швейцарії розділив регіони України на ті, куди повернення вважається “допустимим” або “недопустимим”. Наразі вважається прийнятним повернення громадян до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Українці, які вже мають статус захисту у Швейцарії, не підпадають під дію нових правил. Також нове положення не застосовується до членів сім’ї осіб зі статусом захисту, які ще перебувають в Україні.

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) і надалі розглядатиме кожну заяву україців індивідуально.

«Якщо SEM відмовляє у наданні статусу захисту через те, що особа походить із регіону, куди повернення вважається допустимим, видається наказ про депортацію. Якщо виконання наказу про депортацію у конкретному випадку є недопустимим або індивідуально не є можливим, такій особі тимчасово дозволено перебувати у Швейцарії», – йдеться у повідомленні.

Для осіб, які не користуються правом на статус захисту, зберігається можливість подати заяву про надання притулку у Швейцарії.

Громадяни зі статусом захисту можуть перебувати в Україні 15 днів на півріччя замість 15 днів на квартал. Ця зміна також набирає чинності з 1 листопада.

Швейцарія, SEM
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 9 октября 2025
Среда, 8 октября 2025
Вторник, 7 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023