Дипломат: Був би радий, якби лідери ЄС змогли домовитися про репараційні позики Україні

101

Пропозиція Європейської комісії щодо репараційної позики Україні з основною іммобілізованих російських активів повинна бути узгоджена лідерами Європейського союзу до кінця осені.

Такий прогноз у четвер в Брюсселі зробив журналістам високопосадовий європейський дипломат.

"Я був би радий, якби лідери змогли домовитися про репараційні позики на майбутній Європейській Раді (23-24 жовтня). Але я вважаю, що це дуже складне питання. Ми також бачили це під час дебатів на останній неформальній Європейській Раді в Копенгагені. Є як технічні, так і правові та політичні питання, які потрібно вирішити. І це може зайняти час. Я хотів би сказати вам, що це може бути узгоджено на наступній Європейській Раді, але я б не наважився на це, враховуючи складність питання", - пояснив він стан речей.

Разом з тим, співрозмовник журналістів погодився з тим, що рішення потрібно знайти не пізніше, ніж до кінця цього року. "Я думаю, що метою є знайти рішення цієї осені, головним чином тому, що питання, яке ми намагаємося вирішити, полягає в тому, як допомогти фінансувати Україну з 2026 року. Тож нам потрібно, я вважаю, знайти рішення не пізніше кінця цього року, цієї осені", - деталізував він.

Підтвердивши, що у п’ятницю в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів міністри проведуть обговорення і цього питання, високопосадовий європейський дипломат сказав: "Ідеї, представлені Комісії, є складними. Вони вимагатимуть національних гарантій від держав-членів. Деякі внесли на дебати можливість гарантій через Багаторічні фінансові рамки (Multiannual Financial Framework, багаторічний бюджет ЄС – ІФ-У). Я вважаю, що ці аспекти щодо того, як створити таке рішення, інструмент для позик Україні через заморожені російські активи, і будуть у центрі обговорення серед міністрів".

При цьому він констатував, що обговорення триває.

Єврокомісія, Євросоюз
