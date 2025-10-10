Юрисконсульт: Військова підтримка України не означає, що НАТО вступає у війну проти рф

НАТО управляє ризиками ескалації, чітко розуміючи, що військова підтримка України, в тому числі шляхом постачання озброєння, не означає, що Альянс вступає у війну проти рф.

Про це заявив Джон Сордс, головний юрисконсульт НАТО, який взяв участь у Ризькій конференції, виступивши на дискусійної панелі під назвою «Плани, ресурси і воля: як допомогти Україні функціонувати», передає кореспондент Укрінформу.

«З точки зору міжнародного права, немає нічого юридично проблематичного в наданні допомоги Україні. Вона є жертвою відвертої агресії. Вона має право на самооборону. Вона реалізує його відповідно до міжнародного гуманітарного права», – сказав Сордс.

Водночас він пояснив, що з точки зору НАТО, союзники управляють ризиком ескалації, уникаючи втягування у війну, тому вони уважно слідкують за межами, встановленими міжнародними правилами, що регулюють питання війни, а саме «ius ad bellum» (право на війну) та «ius in bello» (правила ведення війни), а також на закон про нейтралітет.

Юрисконсульт НАТО заявив, що допомога Україні, включаючи допомогу військовим обладнанням, «не є застосуванням сили згідно зі Статутом ООН відповідно до статей 2, 4 або згідно з «ius ad bellum». Він додав, що це також не є нападом на рф або прямою участю в бойових діях згідно з «ius in bello».

Щодо застарілого «закону нейтралітету», який раніше передбачав, що треті держави повинні неупереджено ставитися до воюючих сторін, Сордс вважає, що «це явно неправильно в епоху статуту ООН та заборони агресії, отже не можна очікувати, що ми будемо ставитися до агресорів, які порушують закон, так само, як ставимося до їхніх жертв».