Качка прокоментував процес боротьби с корупцією в Україні

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що у процесі боротьби з корупцією у полі кримінальних розслідувань та обвинувачуваних актів у суді ефективність становить 80%. Про це Качка повідомив під час брифінгу, повідомляє УНН.
«Ми говорили про те, які процесуальні норми у кримінальному комплексі працюють – це питання ефективності у конкретних кримінальних розслідуваннях і обвинувачення в суді. Наша стадія ефективності іде на рівні 80%. До того ж в нас знизився імунітет народних депутатів», - зазначив Качка.
Віцепремʼєр-міністр додав, що зараз головна антикорупційна стратегія полягає в тому, щоб зачищати адміністративні процедури від корупційних чинників.
«У нас є антикорупційна стратегія, яка полягає в тому, щоб зачищати в адміністративних процедурах можливість якихось корупційних чинників. Це дієвий механізм для зачищення поля, де ця корупція відбувається», - пояснив Качка.
